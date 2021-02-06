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Москва

Водонаева хочет отправить сына в военный лагерь 

Ирина Лебедева 1 час назад
Водонаева хочет отправить сына в военный лагерь
Фото: РИА Новости
Алена Водонаева в сторис инстаграма спросила у подписчиков совета.
Она хотела бы отправить сына Богдана (ему 10 лет) на лето в хороший военный лагерь. И попросила рекомендаций.
Телеведущая считает, что строгая дисциплина и спартанские условия помогут мальчику развить в себе истинно мужские черты.
В прошедшем году Богдан уже побывал в подобном палаточном лагере, где дети под присмотром тренера не только занимались спортом, но и сами себя обслуживали — кололи дрова, готовили пищу.
Водонаева считает, что подобное мероприятие пошло ему на пользу.
Алена уверена, что «мужики не должны расслабляться», и все свободное время тоже следует загружать чем-то полезным.
Подписчики суровую маму не поддержали.
Но Водонаева общалась с недовольными достаточно жестко, объяснив, что ей лучше знать, как воспитывать своего ребенка. А то, не дай бог, еще блогером станет!
Как ранее писал «Рамблер», телеведущая и блогер Алена Водонаева впервые призналась, почему в последнее время не ходит с распущенными волосами.
В своем Инстаграм-аккаунте звезда рассказала поклонникам, что у нее объем волос заметно поредел.
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Шоу-бизнес , Алена Водонаева
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