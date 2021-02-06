Водонаева хочет отправить сына в военный лагерь 

Алена Водонаева в сторис инстаграма спросила у подписчиков совета.

Она хотела бы отправить сына Богдана (ему 10 лет) на лето в хороший военный лагерь. И попросила рекомендаций.

Телеведущая считает, что строгая дисциплина и спартанские условия помогут мальчику развить в себе истинно мужские черты.

В прошедшем году Богдан уже побывал в подобном палаточном лагере, где дети под присмотром тренера не только занимались спортом, но и сами себя обслуживали — кололи дрова, готовили пищу.

Водонаева считает, что подобное мероприятие пошло ему на пользу.

Алена уверена, что «мужики не должны расслабляться», и все свободное время тоже следует загружать чем-то полезным.

Подписчики суровую маму не поддержали.

Но Водонаева общалась с недовольными достаточно жестко, объяснив, что ей лучше знать, как воспитывать своего ребенка. А то, не дай бог, еще блогером станет!

Как ранее писал «Рамблер», телеведущая и блогер Алена Водонаева впервые призналась, почему в последнее время не ходит с распущенными волосами.

В своем Инстаграм-аккаунте звезда рассказала поклонникам, что у нее объем волос заметно поредел.