Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Ирина Горбачева впервые появилась на публике с новым мужчиной 

New Magazine и ещё 2 51 минуту назад
Горбачева впервые появилась на публике с новым мужчиной
Фото: New Magazine
Актриса Ирина Горбачева вышла в свет со своим новым возлюбленным.
Пара появилась на церемонии вручения Третьей Национальной премии в области веб-индустрии. Ее избранником стал экс-солист группы «Quest Pistols» Антон Савлепов.
Поклонники заговорили о романе актрисы и музыканта еще летом прошлого года, когда Ирина поздравила Антона с днем рождения в своем Instagram. Затем актриса стала публиковать совместные фото, а на публикации с отдыха в Турции отметила музыканта, хоть его и не было видно на фото.
Перед Новым годом Ирина поделилась серией снимков, среди которых было романтичное фото с Антоном.
После церемонии в Instagram актрисы появилось еще одно совместное фото с музыкантом. Онлайн-сериал «Чики» с участием Ирины выиграл в двух номинациях. Поклонники поздравили актрису. Она поблагодарила всех за яркое мероприятие.
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
New Magazine: последние новости
Анна Семенович ответила на совет отрезать себе грудь Анна Семенович ответила на совет отрезать себе грудь Кайли Миноуг впервые выходит замуж Кайли Миноуг впервые выходит замуж Кети Топурия в платье с откровенным вырезом Кети Топурия в платье с откровенным вырезом
Шоу-бизнес , Ирина Горбачева , Антон Савлепов , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
00:27
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
Происшествия Криминал
Названа причина задержания депутата Бондаренко
00:21
Названа причина задержания депутата Бондаренко
Происшествия
В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего
02:13
В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего
Происшествия Криминал
США показали на видео мощный СВЧ-перехватчик
00:22
США показали на видео мощный СВЧ-перехватчик
Армия Оружие
Демонстрантов разогнали водометными пушками
00:24
Демонстрантов разогнали водометными пушками
В мире Происшествия
Полеты Ту-95 в Амурской области показали на видео
00:55
Полеты Ту-95 в Амурской области показали на видео
Армия
Видео стрельбы артиллерии Северного флота
00:35
Видео стрельбы артиллерии Северного флота
Армия
Появилось видео приговора суда над «Норникелем»
03:37
Появилось видео приговора суда над «Норникелем»
Общество
Видео испытаний Як-40 с электродвигателем
01:22
Видео испытаний Як-40 с электродвигателем
Наука и техника
Появилось видео новых пожаров в Австралии
01:16
Появилось видео новых пожаров в Австралии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение