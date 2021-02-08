Горбачева впервые появилась на публике с новым мужчиной

Актриса Ирина Горбачева вышла в свет со своим новым возлюбленным.

Пара появилась на церемонии вручения Третьей Национальной премии в области веб-индустрии. Ее избранником стал экс-солист группы «Quest Pistols» Антон Савлепов

Поклонники заговорили о романе актрисы и музыканта еще летом прошлого года, когда Ирина поздравила Антона с днем рождения в своем Instagram. Затем актриса стала публиковать совместные фото, а на публикации с отдыха в Турции отметила музыканта, хоть его и не было видно на фото.

Перед Новым годом Ирина поделилась серией снимков, среди которых было романтичное фото с Антоном.

После церемонии в Instagram актрисы появилось еще одно совместное фото с музыкантом. Онлайн-сериал «Чики» с участием Ирины выиграл в двух номинациях. Поклонники поздравили актрису. Она поблагодарила всех за яркое мероприятие.