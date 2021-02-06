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Москва

Ефремову грозит новое уголовное дело 

Ирина Лебедева 1 час назад
Михаилу Ефремову грозит новое уголовное дело за подкуп свидетелей
Фото: РИА Новости
Следователи всерьез занялись группой свидетелей, дававших ложные показания по делу о смертельном ДТП с Ефремовым.
Итоги их работы могут всерьез поменять ситуацию в деле актера. Об этом рассказывает «Комсомольская правда».
Ефремову предстоит очная ставка с Андреем Гаевым, Александром Кобцом и Теваном Бадасяном, которые говорили неправду под присягой.
Актеру грозит уголовная статья 309 УК РФ «Подкуп или принуждение к даче показаний», наказание за которую предусматривает до семи лет лишения свободы.
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Ничего хорошего не ждет и лжесвидетелей.

«Дело возбуждено по статье 307 УК РФ «Заведомо ложные показания» — по ней должна отвечать именно троица Кобец-Гаев-Бадасян. Для Ефремова здесь места нет: это не он в суде плел легенды о таинственном злоумышленнике. Но актера могут привлечь по статье 309. И в зависимости от того, был ли это подкуп группой лиц, имел ли место шантаж свидетелей и так далее, срок может быть очень серьезным», цитирует слова своего информированного инсайдера «КП».

Но история может повернуться и другой стороной, более благоприятной для Ефремова.

«Так, актер может признать, что защитник склонил его к подкупу свидетелей и получил на это определенную сумму. Допустим, троица подозреваемых скажет: нам никто не платил. Вопрос — где тогда деньги Ефремова? Или признают: да, получили, например, по 100-200 тысяч. А Ефремов вдруг заявит: вообще-то я платил миллион. Тогда все дороги ведут к Пашаеву».

А это уже статья 159 УК РФ "Мошенничество".
Если это будет доказано, то адвокаты Ефремова заявят, что право на защиту их клиента было нарушено. Появится основание для отмены приговора и пересмотра дела.
Как ранее сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада».
Водитель «Лады» скончался. В сентябре Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима.
В октябре Московский городской суд снизил срок наказания до 7,5 лет.
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Шоу-бизнес , Происшествия , Александр Кобец , Мосгорсуд , ФСИН , Комсомольская правда
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