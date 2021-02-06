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Москва

Алибасова в инвалидном кресле заметили в аэропорту вместе с сыном 

News.ru 2 часа назад
Бари Алибасов покинул Москву в инвалидном кресле
Фото: РИА Новости
73-летний продюсер Бари Алибасов решил покинуть Москву. Его в сопровождении сына заметили в московском аэропорту. Создатель группы «На-На» сидел в инвалидном кресле.
Адвокат Алибасова-младшего Александр Бенхин объяснил, что происходит. По его словам, накануне Бари Каримовича выписали из наркологической клиники. За ним приехал сын и теперь везёт в аэропорт на рейс до Калининграда. Адвокат не уточнил, зачем продюсер покидает Москву, сообщает НТВ.
Бывшая жена Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина ранее заявила, что продюсера не выпускают из квартиры. Директор Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что ему звонил Алибасов-младший, который не мог попасть в квартиру отца. Горжанкин считает, что между родственниками произошёл конфликт. Бари Бариевич требовал, чтобы все гонорары отца перечислялись ему. Алибасова-старшего это требование возмутило. Видимо, спустя некоторое время отец и сын помирились.
barialibasovjr/instagam.com
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Как писал NEWS.ru, адвокат Сергей Жорин рассказал, что Алибасова посещают мысли о суициде, поскольку он устал от жизни. Об этом юристу сообщил сам продюсер.
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Комментарии 6
Шоу-бизнес , Вадим Горжанкин , Лидия Федосеева-шукшина , Сергей Жорин , Бари Алибасов , НТВ
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