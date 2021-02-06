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Москва

Раскрыта причина возвращения Максаковой в Россию 

Ирина Лебедева 57 минут назад
Максакова решила судиться за московскую недвижимость
Фото: РИА Новости
Мария Максакова бывший депутат Госдумы, оперная певица, вернулась в Россию, чтобы отвоевать свою часть недвижимости.
Несколько лет назад она уехала из России на Украину вместе со своим мужем Денисом Вороненковым, который также был депутатом Госдумы.
Тогда против ее супруга было возбуждено уголовное дело в России, и он был заочно арестован.
А вскоре Мария стала вдовой — 23 марта 2017 года Вороненкова убили в Киеве.
И вот недавно Максакова приехала в Россию. Возвращение свое она особо не афишировала.
В эфире программы «Пусть говорят» певица рассказала, что родственники пытаются лишить её московской недвижимости.
Родня отказалась от нее и жилплощадь возвращать не хочет.
Как ранее сообщал «Рамблер», певица рассказала, что почувствовала себя обеспеченной женщиной, лежащей в коме, в то время как наследники делили ее имущество.
Теперь, по словам Максаковой, она "пробудилась от комы", а близкие не хотят иметь с ней ничего общего.
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Шоу-бизнес , Мария Максакова-Игенбергс , Госдума
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