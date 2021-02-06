Максакова решила судиться за московскую недвижимость

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Несколько лет назад она уехала из России на Украину вместе со своим мужем Денисом Вороненковым, который также был депутатом Госдумы.

Тогда против ее супруга было возбуждено уголовное дело в России, и он был заочно арестован.

А вскоре Мария стала вдовой — 23 марта 2017 года Вороненкова убили в Киеве.

И вот недавно Максакова приехала в Россию. Возвращение свое она особо не афишировала.

В эфире программы «Пусть говорят» певица рассказала, что родственники пытаются лишить её московской недвижимости.

Родня отказалась от нее и жилплощадь возвращать не хочет.

Как ранее сообщал «Рамблер», певица рассказала, что почувствовала себя обеспеченной женщиной, лежащей в коме, в то время как наследники делили ее имущество.

Теперь, по словам Максаковой, она "пробудилась от комы", а близкие не хотят иметь с ней ничего общего.