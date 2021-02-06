Друг Альшанского рассказал о кредите актера

Сообщается, что Виталий Альшанский , актер театра и кино, умер от сердечной недостаточности. Но что же ее спровоцировало?

Альшанский не жаловался на здоровье, ему едва исполнилось 50, он был востребован в профессии.

Друг звезды сериалов певец и композитор Дмитрий Дунаев рассказал, что покойный очень боялся стареть. И незадолго до кончины прошел процедуру омоложения стволовыми клетками.

«Я знаю, что в последнее время он взял кредит. Думаю, он был у него не выплачен. И еще у него была одна тайна такая. Он вводил в позвоночник стволовые клетки. Он мне это по секрету сказал. Хотел быть вечно молодым. Я его предупреждал, что очень многие коллеги ушли именно по этой причине, из-за стволовых клеток», — цитирует слова Дунаева СтарХит.

Как ранее писал «Рамблер», Альшанского пришла навестить знакомая. Он не открыл, женщина выяснила, что дверь заперта изнутри, и вызвала полицию.

Когда дверь вскрыли, актера нашли на диване без сознания. Врачи скорой помощи констатировали его смерть.