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Москва

Друг Альшанского рассказал, что актер боялся стареть 

Ирина Лебедева 1 час назад
Друг Альшанского рассказал о кредите актера
Фото: Instagram
Сообщается, что Виталий Альшанский, актер театра и кино, умер от сердечной недостаточности. Но что же ее спровоцировало?
Альшанский не жаловался на здоровье, ему едва исполнилось 50, он был востребован в профессии.
Друг звезды сериалов певец и композитор Дмитрий Дунаев рассказал, что покойный очень боялся стареть. И незадолго до кончины прошел процедуру омоложения стволовыми клетками.

«Я знаю, что в последнее время он взял кредит. Думаю, он был у него не выплачен. И еще у него была одна тайна такая. Он вводил в позвоночник стволовые клетки. Он мне это по секрету сказал. Хотел быть вечно молодым. Я его предупреждал, что очень многие коллеги ушли именно по этой причине, из-за стволовых клеток», — цитирует слова Дунаева СтарХит.

Как ранее писал «Рамблер», Альшанского пришла навестить знакомая. Он не открыл, женщина выяснила, что дверь заперта изнутри, и вызвала полицию.
Когда дверь вскрыли, актера нашли на диване без сознания. Врачи скорой помощи констатировали его смерть.
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Шоу-бизнес , Виталий Альшанский , Дмитрий Дунаев , StarHit
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