Горбань шокировала публику, показав свадебные снимки 

Все новости на карте

Мария Горбань неожиданно для своих поклонников «вышла замуж». Во всяком случае, в инстаграме она выложила фотографии рук с обручальными кольцами нестандартного дизайна, букета невесты и края белоснежного наряда.

«Ты меня нашёл среди тысячи лиц

Сердцу горячо слёзы на ресницах

Оказалось счастье в простом кроется

Найти своих и успокоиться…» — написала актриса в микроблоге.

Правда, ни своего лица, ни своего спутника девушка не показала.

Поклонники преодолели растерянность и наперебой бросились поздравлять актрису. Всех интересовал этот тайный брак и засекреченный жених!

И лишь некоторое время спустя Маша в сторис инстаграма показала «нового-старого» мужа.

Это ее «действующий» супруг Кирилл Зоткин, а отмечали они юбилей помолвки, - информирует «Экспресс газета».