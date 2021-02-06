Горбань шокировала публику, показав свадебные снимки 

Мария Горбань неожиданно для своих поклонников «вышла замуж». Во всяком случае, в инстаграме она выложила фотографии рук с обручальными кольцами нестандартного дизайна, букета невесты и края белоснежного наряда.
«Ты меня нашёл среди тысячи лиц
Сердцу горячо слёзы на ресницах
Оказалось счастье в простом кроется
Найти своих и успокоиться…» — написала актриса в микроблоге.
Правда, ни своего лица, ни своего спутника девушка не показала.
Поклонники преодолели растерянность и наперебой бросились поздравлять актрису. Всех интересовал этот тайный брак и засекреченный жених!
И лишь некоторое время спустя Маша в сторис инстаграма показала «нового-старого» мужа.
Это ее «действующий» супруг Кирилл Зоткин, а отмечали они юбилей помолвки, - информирует «Экспресс газета».
Как ранее писал «Рамблер», Мария Горбань вызвала бурную реакцию своих подписчиков, опубликовав страстное фото со своим реальным мужем.
Поклонники, которые нередко называют актрису «экранной супругой» Дмитрия Нагиева, назвали поведение артистки «изменой» известному шоумену.