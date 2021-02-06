Герой Gangnam Style похудел и стал неузнаваем 

С десяток лет назад корейский певец PSY покорил весь мир своим клипом Gangnam Style.

Упитанный танцор задорно двигался под зажигательную музыку — таким его запомнила публика, пишут news.ru.

И вот в инстаграме певец выложил видеоролик. Танцует он столь же зажигательно, как и ранее, но похудел так основательно, что стал неузнаваем.

Поклонники забеспокоились — все ли в порядке у музыканта со здоровьем?

PSY ответил, что все хорошо, худел он сознательно. Правда секрет диеты не раскрыл.

Тогда фолловеры начали просить его вернуть былую форму: по их мнению, быть полным ему шло намного больше.

Но исполнитель разочаровал подписчиков, зарубив их идею на корню. Он сказал, что и дальше планирует следить за своим весом и толстеть не собирается.

Как ранее писал «Рамблер», клип «Gangnam Style» вышел в 2012 году и сразу же стал музыкальной сенсацией.