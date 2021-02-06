Арзамасова распрощалась с образом «папиной дочки» 

Лиза Арзамасова написала в соцсети, что ее напрасно ассоциируют с Галиной Сергеевной из известного сериала.

Дело в том, что образ маленькой отличницы из "Папиных дочек" так прочно закрепился в памяти людей, что, заходя на страничку Лизы и увидев взрослую женщину, они разочаровываются.

А ведь Лиза — не героиня одного кино. Она уже снялась во многих других фильмах и занята во многих спектаклях.

«Я уже привыкла к тому, что изображение Галины Сергеевны стало «иконкой» или талисманом для школьников и студентов во время экзаменов», — писала Лиза ранее.

Но время бежит, и сейчас у Арзамасовой уже другие роли.