Арзамасова распрощалась с образом «папиной дочки» 

Лиза Арзамасова написала в соцсети, что ее напрасно ассоциируют с Галиной Сергеевной из известного сериала.
Дело в том, что образ маленькой отличницы из "Папиных дочек" так прочно закрепился в памяти людей, что, заходя на страничку Лизы и увидев взрослую женщину, они разочаровываются.
А ведь Лиза — не героиня одного кино. Она уже снялась во многих других фильмах и занята во многих спектаклях.
«Я уже привыкла к тому, что изображение Галины Сергеевны стало «иконкой» или талисманом для школьников и студентов во время экзаменов», — писала Лиза ранее.
Но время бежит, и сейчас у Арзамасовой уже другие роли.
«Уже бесчисленное количество повторов этого детского сериала было. По одному каналу, по другому. В театре сыграны взрослые роли, по телеку показали во взрослых ролях (Википедия в помощь), а появляется новый первоклашка, который ищет девчонку с косичками и в очках в сети. Мои дорогие, её больше нет. Она осталась в тех самых сериях. «За время пути собачка могла подрасти». Время в пути прошло доооолгое. И Ваша ГС «уже не та». Но я очень-очень благодарна всем за нежные детские воспоминания», — обратилась к подписчикам актриса.
Как ранее писал «Рамблер», Лиза Арзамасова, которая в самом конце года обрела новый статус жены, рассказала о впечатлениях от замужества и поблагодарила своих поклонников за теплые слова и поздравления в день свадьбы.