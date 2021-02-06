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Москва

Садальский рассказал, что подруга Высоцкого умерла в одиночестве 

Ирина Лебедева 39 минут назад
Тело экс-возлюбленной Высоцкого обнаружили спустя пять дней после смерти
Фото: РИА Новости
Пронзительный пост разместил в инстаграме актер Станислав Садальский.
Он рассказал подробности о смерти Татьяны Иваненко, которую когда-то любил Владимир Высоцкий.
Пожилую актрису нашли мертвой в ее квартире в московском районе Коньково. Ей было 79 лет.
Садальский разместил архивные фотографии Татьяны — одной и с Высоцким.

«Не стало Татьяны Иваненко — Таты, как называл ее Владимир Высоцкий.

Актрису нашли мертвой в ее квартире в Коньково. Ей было 79 лет, по информации, она умерла еще пять дней назад, но тело обнаружили только сегодня…

Что мы знаем об одной из самых красивых девушек тех лет?

То, что она была возлюбленной нашего великого барда в период их работы в театре на Таганке.

То, что после его смерти никому не давала интервью.

То, что никогда не выходила замуж.

То, что родила дочь — Анастасию Владимировну.

И то, что теперь ушла еще одна легенда и унесла с собой тайну, которую знали только двое — Он и Она.

А нам остались лишь стихи-посвящение, в которых, может быть и есть ключ к разгадке…

Перепутаны все мои думы

И замотаны паутиной.

Лезу я, словно нищие в сумы,

За полтиной и за рутиной.

Ох вы, думушки, ох, мыслишки,

Ох вы, кумушки и невесты!

Не везло нам с тобой и в наслышках,

Не поверилось — экий бес ты!

Только вербы и льны, только бани,

Только светлые дни или луны…

Есть прибежище твоё, Таня,

Так пропойте ей аллилуйю.

В. Высоцкий, 1971 год»

Как ранее сообщал «Рамблер», Татьяна Иваненко была актрисой Театра драмы и комедии на Таганке.
Согласно информации из открытых источников, Иваненко и Высоцкий начали встречаться в середине 1960-х годов.
Умерла возлюбленная Высоцкого Татьяна Иваненко
Вместе они никогда не жили, но часто ездили вместе в киноэкспедиции и на гастроли.
Их роман продлился до середины 1970-х годов. Иваненко родила дочь Анастасию, которую Высоцкий не признал.
Видео дня. Уборка снега обернулась расстрелом местных жителей
Комментарии
Шоу-бизнес , Татьяна Иваненко , Станислав Садальский
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