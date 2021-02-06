Тимати проговорился об измене 

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В свое время Алена Шишкова рассказывала, что Тимати завел роман с Анастасией Решетовой еще во время их совместной жизни.

Решетова же этот факт отрицала, доказывая, что на момент знакомства с Тимуром он уже был свободным человеком, а Алисе, их дочери с Шишковой, было четыре месяца.

И вот правда выплыла наружу — неожиданно, как это часто и бывает.

Анастасия Решетова выложила в инстаграме ролик с песней, посвященной потерянной любви. Как предположили подписчики, речь шла о расставании с Тимати.

Сам рэпер трек похвалил. И даже ответил на вопрос одного из комментаторов.

«Зацепила?» — спросил тот Юнусова.

«Зацепила? Уже как лет семь назад», — ответил музыкант.

Внимательные и хорошо осведомленные о жизни звезды хейтеры тут же сопоставили даты.

«Тем временем, Алисе шесть», — подсчитали они.

Похоже, проговорился Тимур. Получается, что в последний год жизни с Шишковой он вовсю крутил роман с Решетовой.

Сейчас этот пост уже удален, но во всемирной паутине трудно что-то спрятать…

Как ранее писал «Рамблер», рэпер и модель расстались в конце 2020 года. У них есть общий сын Ратмир.