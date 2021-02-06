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Москва

Тимати проговорился об измене 

Ирина Лебедева 1 час назад
Тимати проговорился об измене
Фото: Instagram
В свое время Алена Шишкова рассказывала, что Тимати завел роман с Анастасией Решетовой еще во время их совместной жизни.
Решетова же этот факт отрицала, доказывая, что на момент знакомства с Тимуром он уже был свободным человеком, а Алисе, их дочери с Шишковой, было четыре месяца.
И вот правда выплыла наружу — неожиданно, как это часто и бывает.
Анастасия Решетова выложила в инстаграме ролик с песней, посвященной потерянной любви. Как предположили подписчики, речь шла о расставании с Тимати.
Сам рэпер трек похвалил. И даже ответил на вопрос одного из комментаторов.

«Зацепила?» — спросил тот Юнусова.

«Зацепила? Уже как лет семь назад», — ответил музыкант.

Внимательные и хорошо осведомленные о жизни звезды хейтеры тут же сопоставили даты.

«Тем временем, Алисе шесть», — подсчитали они.

Похоже, проговорился Тимур. Получается, что в последний год жизни с Шишковой он вовсю крутил роман с Решетовой.
Сейчас этот пост уже удален, но во всемирной паутине трудно что-то спрятать…
Как ранее писал «Рамблер», рэпер и модель расстались в конце 2020 года. У них есть общий сын Ратмир.
Песню «Исчезни» девушка исполнила на своём дне рождения. Композицию ей написала её подруга певица Назима.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Решетова , Тимати
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