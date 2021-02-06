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Отец Бузовой ждет примирения Ольги и Давы 

Ирина Лебедева 2 часа назад
Отец Бузовой ждет примирения Ольги и Давы
Фото: Instagram
Самая обсуждаемая пара отечественного шоу-бизнеса Бузова-Манукян распалась на следующий день после празднования 35-летия телеведущей.
Расстались бывшие влюбленные со скандалом. Ольга заявила во всеуслышание, что Давид ей изменял и даже распускал руки, и что она не в силах больше все это терпеть.
Манукян скачала отмалчивался, потом позволил себе пару нелестных высказываний об экс-возлюбленной в соцсети.
А затем написал песню «Обнулила нас» и выложил фрагмент трека в инстаграм.
Под этим постом и оставил комментарий Игорь Бузов, папа звезды.
Он написал, что дочь очень переживает и предложил блогеру «разнулить» отношения.

«Давид, разнулить не хочешь? Она страдает».

Мужчину тут же поддержали фолловеры. Они активно советуют Манукяну проявить инициативу и первым пойти на сближение.

«Одной песней её не вернёшь… Делай уж хоть что-нибудь… А то кричал люблю…»

Как ранее писал «Рамблер», рэпер и блогер Давид Манукян разместил в своем Инстаграм-аккаунте видеоролик с танцовщицей Дарьей Палей.
В комментариях фанаты предположили, что это его новая возлюбленная.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Давид Манукян
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