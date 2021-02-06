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Москва

Муцениеце призналась, что ее терзают личные проблемы 

Ирина Лебедева 2 часа назад
Муцениеце призналась, что ее терзают личные проблемы
Фото: Instagram
Агата Муцениеце, очевидно, переживает не самую светлую жизненную полосу.
Из ее последних публикаций в инстаграме можно сделать вывод, что в личной жизни у нее сейчас не все гладко.
В частности, актриса разместила в сторис очень грустное сообщение.
Звезда искренне огорчена какими-то несложившимися отношениями — правда, непонятно, прошлыми или нынешними.

«Можно остановить эту планету? И я сойду… Ибо трудно тут быть, когда ты не можешь делать все просто так… Просто любить, просто говорить, что думаешь, просто верить, просто жить…», — поделилась она с подписчиками своей печалью.

Фолловеры пытаются приободрить девушку, пишут ей комплименты в комментариях.

«Надо ж было так расцвести после развода», «Красавица наша. И большая умничка. Так держать!», «Даёшь силы жить и вертеть этот шарик под собой со страшной силой!»

Как ранее писал «Рамблер», Актриса Агата Муцениеце в YouTube-шоу MamBook заявила, что их общие с Павлом Прилучным дети не хотят общаться с родным отцом.
Актер обвиняет экс-супругу, что она настраивает сына и дочь против него. Муцениеце уверяет в обратном: она постоянно просит Тимофея и Мию позвонить отцу.
При этом, когда они соглашаются, то закрываются в комнате, чтобы их никто не слышал, отметила актриса.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Агата Муцениеце
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