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«Все, Настюх, пока!»: Тимати ответил на вокальный дебют своей бывшей 

News.ru 3 часа назад
Тимати оценил вокальный дебют своей бывшей
Фото: volkonskaya.reshetova/instagram.com
Российский рэп-исполнитель Тимати поделился своей реакцией на музыкальный дебют своей бывшей возлюбленной 25-летней модели Анастасии Решетовой.
В своём Instagram он выложил видео из машины с открытым верхом, где звучит песня девушки. Судя по антуражу, музыкант находится в какой-то тёплой стране на отдыхе.

Если мы не можем быть вместе, значит, нам с тобой тесно. Я прошу тебя: исчезни! — поёт Решетова.

Сначала рэпер подпевает и двигается в такт мелодии, потом убавляет громкость и смеясь произносит: «Все, Настюх, пока!»
Затем он снова прибавляет звук и, смеясь, продолжает движение. В комментариях к посту певец добавил единственную фразу: «Хорошая песня».
Рэпер и модель расстались в конце 2020 года. У них есть общий сын Ратмир. Песню «Исчезни» девушка исполнила на своём дне рождения. Композицию ей написала её подруга певица Назима, писал NEWS.ru. По словам Решетовой, совместная работа заняла два месяца, скоро состоится официальная премьера.
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Комментарии 5
Шоу-бизнес , Анастасия Решетова , Тимати
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