Стилист Шевчук перед гибелью оставил философское послание 

Звездный стилист Пугачевой Александр Шевчук всего за несколько дней до гибели оставил в Instagram философское послание о смысле жизни. На пост покойного имиджмейкера обратил внимание «Пятый канал»

В записи стилист задумался о том, что принесет ему будущее: радость, горе или измену.

«Вглядываясь в реальность, нас гложут раздумья… Что принесет нам завтрашний день? Радость, горе, разочарование, безденежье, измену друга, циничность работников по цеху, презрение общества, преданность наших младших братьев… Высшее существо под названием «человек» никогда и ни при каких обстоятельствах не должно потерять свое человеческое лицо!» — написал Шевчук.

Как сообщал «Рамблер», осенью прошлого года стало известно, что Шевчук болен. Подробности ситуации не известны, однако сам стилист подчеркивал, что его недуг не был связан с коронавирусом.

24 января на 55 году жизни он скончался. Истинные причины его смерти выясняются. По неподтвержденной информации, за день до ухода из жизни Шевчука госпитализировали с разрывом внутренних органов. Правоохранители проверяют причастность к кончине стилиста его сексуального партнера.