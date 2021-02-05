Барановская объяснила, зачем требовала бриллианты для годовалой дочки 

По словам телеведущей Юлии Барановской, она настояла, чтобы футболист Андрей Аршавин подарил их маленькой дочери дорогое украшение с бриллиантом, так как папа «должен баловать» девочку. Об этом она заявила в интервью Tele.ru

«Рамблер» писал, что Барановская родила троих детей от футболиста Андрея Аршавина. После девяти лет отношений они разошлись из-за измены спортсмена.

Барановская отметила, что старается не повторять со своим детьми те ошибки, которые допустили в воспитании ее родители, и не боится перехвалить.

«Когда Яне исполнился годик, я настояла на покупке очень дорогого украшения на шею — подвески с бриллиантами. Андрей не понимал этого: «Да зачем ребенку драгоценности?» — «А затем, что папа должен баловать свою любимую дочку! Чтобы она с пеленок чувствовала, что она у тебя принцесса», — рассказала телеведущая.

Она отметила, что девочке очень ощущать любовь, заботу и восхищение отц, чтобы во взрослой жизни вообще не воспринимать тех мужчин, которые к ней относятся без должного уважения.

«Девочка должна вырасти с этим ощущением, чтобы потом условный Петя Иванов, который ей первый раз жизни подарит цветы, не свел ее с ума только тем, что уделил минимальное внимание!» — пояснила Барановская.

Телеведущая призналась, что ей в этом плане очень повезло, и правильное ощущение своей ценности привил ей дедушка.