Невестка объяснила отсутствие внуков у Орбакайте 

Жена музыканта Никиты Преснякова Алена Краснова заявила, что они пока не готовы стать родителями. Об этом рассказал «Пятый канал».
Как писал «Рамблер», Пресняков женился на Красновой в 2017 году после трех лет отношений. На свадьбе присутствовали его родители Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков, его бабушка, певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин и другие знаменитости.
По словам 23-летней Красновой, сейчас они с 29-летним Пресняковым хотят наслаждаться друг другом и свободой.
«Мы пока не готовы к детям. Хотим еще попутешествовать, хотим немного пожить для себя. Мы сейчас такие беззаботные, спим до двенадцати», — отметила она.
Девушка заверила, что дети у них когда-нибудь обязательно будут.