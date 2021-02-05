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Москва

Невестка объяснила отсутствие внуков у Орбакайте 

Елена Прошина 53 минуты назад
Невестка объяснила отсутствие внуков у Орбакайте
Фото: РИА Новости
Жена музыканта Никиты Преснякова Алена Краснова заявила, что они пока не готовы стать родителями. Об этом рассказал «Пятый канал».
Как писал «Рамблер», Пресняков женился на Красновой в 2017 году после трех лет отношений. На свадьбе присутствовали его родители Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков, его бабушка, певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин и другие знаменитости.
По словам 23-летней Красновой, сейчас они с 29-летним Пресняковым хотят наслаждаться друг другом и свободой.

«Мы пока не готовы к детям. Хотим еще попутешествовать, хотим немного пожить для себя. Мы сейчас такие беззаботные, спим до двенадцати», — отметила она.

Девушка заверила, что дети у них когда-нибудь обязательно будут.
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Шоу-бизнес , Алла Пугачева , Владимир Пресняков , Алена Краснова , Кристина Орбакайте , Никита Пресняков , Максим Галкин
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