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«Старые рожи»: Солнцев прошелся по Бузовой и Бородиной 

Елена Прошина 1 час назад
«Старые рожи»: Солнцев прошелся по Бузовой и Бородиной
Фото: соцсети
Бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев жестко высказался в Instagram по поводу шоу Ольги Бузовой и Ксении Бородиной.
Как писал «Рамблер», в середине декабря 2020 года телеканал ТНТ объявил о закрытии «Дома-2». В конце месяца вышел в эфир последний выпуск проекта. ТНТ по-прежнему показывает шоу «Бородина против Бузовой», однако, как выяснили СМИ, зарплаты ведущих Ксении Бородиной и Ольги Бузовой после закрытия «Дома-2» снизились почти вдвое.
Солнцев поинтересовался у своих подписчиков, смотрят ли они шоу «Бородина против Бузовой», «идущее в новом формате».

«Там правда все новое? А зачем тогда там старые низкорейтинговые ведущие?» — поинтересовался он.

При этом бывший участник «Дома-2» поставил хештег #старыерожи и проиллюстрировал свою запись не комплиментарной фотографией.
В комментариях пользователи Instagram отметили, что не смотрят шоу и раскритиковали его ведущих.

«Бузова выглядит старше Бородиной», — отметила liudmiladavydova8126.

«Даже не знаю, кто смотрит этот бред», — заявила golda_271978.

«Даже под дулом пистолета смотреть их не буду!» — подчеркнула ksilveroffa.

Ранее Ксения Бородина ответила подписчикам, критикующим ее за демонстрацию высоких доходов, и призвала получающих 20 тысяч рублей в месяц россиян винить в этом себя. Она посоветовала хейтерам «превратить зависть в позитивную мотивацию», найти новую работу или подработку, а также получить образование.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Рустам Солнцев , Ксения Бородина
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