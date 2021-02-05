СМИ: бывший муж Заворотнюк зарабатывает на её имени 

Экс-супруг Анастасии Заворотнюк предприниматель Олаф Шварцкопф гастролирует по ток-шоу, зарабатывая деньги на имени актрисы, сообщает издание Ytro.ru. Некогда успешный бизнесмен сегодня пользуется непростой ситуацией, в которой оказалась звезда сериалов.

На фоне таинственного заболевания Заворотнюк любые подробности ее личной жизни сегодня в информационном пространстве оказались на вес золота. Учитывая, что родственники и близкие артистки хранят молчание, журналисты решили разговорить ее первого мужа, бизнесмена Олафа Шварцкопфа. Предприниматель ухватился за возможность заработать тем более, что сегодня от его былой состоятельности не осталось и следа: он живет в небольшой обшарпанной съемной квартире, на ремонт в которой у него не хватает денег.

На сегодняшний день Шварцкопф принял участие в нескольких скандальных программах. В одной из них он рассказал об истории любви с Заворотнюк, показал старые совместные фотографии. В последующем ток-шоу уровень его откровенности вырос: он заявил, что развод был решением актрисы, и, что незадолго до расставания она потеряла ребенка — он думал, из-за выкидыша, но жена ее брата сообщила, что это был аборт. Шварцкопф также попросил прощения у Заворотнюк, что как мужчина «не дал того внимания и тех условий».