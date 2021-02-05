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Москва

СМИ: бывший муж Заворотнюк зарабатывает на её имени 

Елена Прошина 1 час назад
СМИ: бывший муж Заворотнюк зарабатывает на её имени
Фото: РИА Новости
Экс-супруг Анастасии Заворотнюк предприниматель Олаф Шварцкопф гастролирует по ток-шоу, зарабатывая деньги на имени актрисы, сообщает издание Ytro.ru. Некогда успешный бизнесмен сегодня пользуется непростой ситуацией, в которой оказалась звезда сериалов.
На фоне таинственного заболевания Заворотнюк любые подробности ее личной жизни сегодня в информационном пространстве оказались на вес золота. Учитывая, что родственники и близкие артистки хранят молчание, журналисты решили разговорить ее первого мужа, бизнесмена Олафа Шварцкопфа. Предприниматель ухватился за возможность заработать тем более, что сегодня от его былой состоятельности не осталось и следа: он живет в небольшой обшарпанной съемной квартире, на ремонт в которой у него не хватает денег.
На сегодняшний день Шварцкопф принял участие в нескольких скандальных программах. В одной из них он рассказал об истории любви с Заворотнюк, показал старые совместные фотографии. В последующем ток-шоу уровень его откровенности вырос: он заявил, что развод был решением актрисы, и, что незадолго до расставания она потеряла ребенка — он думал, из-за выкидыша, но жена ее брата сообщила, что это был аборт. Шварцкопф также попросил прощения у Заворотнюк, что как мужчина «не дал того внимания и тех условий».
В августе 2019 года, как сообщал «Рамблер», появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга. Впоследствии стало известно, что у нее развился отек, появились метастазы, диагностированы пневмония и полиорганная недостаточность, также она частично парализована, находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже медики сообщили об улучшении состояния артистки: Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно. СМИ отмечали, что актрису вывели из комы и перевели в обычную палату. В октябре артистку отправили в реабилитационный центр, где она занималась водными процедурами и в зале эрготерапии — восстановления активности, утраченной в результате болезни. Впоследствии ее состояние стабилизировалось. Ходили слухи, что Заворотнюк летала в Майами к американским врачам, которые лечили Жанну Фриске. В настоящее время она якобы живет с семьей в своем доме в Подмосковье.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске
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