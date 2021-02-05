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Москва

Чехова рассказала о корпоратив под перестрелку 

Елена Прошина 1 час назад
Чехова рассказала о корпоратив под перестрелку
Фото: РИА Новости
Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, как однажды вела корпоратив в прямом эфире, а гости в этот момент устроили драку с перестрелкой, сообщает «Дни.ру». Праздник продолжился, а звезде пришлось выступать под звуки выстрелов.
Инцидент произошел до начала телевизионной карьеры Чеховой в то время, когда она пела в группе «Безумные светлячки». По словам телеведущей, однажды она выступала в ресторане, расположенном на корабле. Праздник транслировался в прямом эфире. Неожиданно в зале началась драка.

«Поскольку шел прямой эфир, нас укрупнили, чтобы ничего не было видно», — отметила Чехова.

В итоге, отметила звезда, ей пришлось петь и танцевать «под перестрелку» между гостями.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи соцсетей заподозрили, что телеведущая Анфиса Чехова больна рассеянным склерозом. В одном из постов в Instagram телеведущая призналась, что всегда опаздывает и ужасно рассеяна. По ее словам, она регулярно проезжает нужные повороты, забывает, что делала вчера, адреса и имена людей, о встречах и съемках. Также она сообщила, что не умеет рассчитывать время, отслеживать его и укладываться в него, с трудом определяет время по механическим часам, не запоминает цифры, даже легкие. Чехова высказала мнение, что эта информация может пригодиться тем, чье имя или день рождения она забудет, или к кому опоздает. Подписчики посоветовали Чеховой обратиться за помощью к врачу, поскольку у нее может быть рассеянный склероз.
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Шоу-бизнес , Анфиса Чехова
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