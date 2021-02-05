Миро высмеяла заявление Бородиной на бедных россиянах 

Блогер Лена Миро прокомментировала заявление Ксении Бородиной о зарабатывающих 20 тысяч рублей россиянах.

Как писал «Рамблер», Ксения Бородина призвала получающих 20 тысяч рублей в месяц россиян винить в этом себя.

Лена Миро назвала высказанную Бородиной мысль неожиданно глубокой, «примерно, как жопа слона или даже глубже».

«В противовес Бородина приводит себя в пример — развивается, работает, ставит цели. Все у нее хорошо, все прекрасно, и можно лишь по-хорошему позавидовать трудолюбию Ксении», — сыронизировала Миро.

Она отметила, что далеко не всегда труд трансформируется в деньги. Блогер привела в пример профессии учителя, сталевара, пожарного, воспитателя детского сада и др. Она подчеркнула, что в этих профессиях невозможно достичь заработков, как у «бабы, торгующей ртом в телевизоре».

«Возможно, где-нибудь в идеальном мире и существует взаимосвязь «работаешь — получаешь». Но это явно не относится к нашей действительности, в которой все самые полезные профессии очень низко оплачиваются», — заявила Миро.

Блогер считает, что заработки Бородиной заметно упадут в ближайшее время.

«Дом 2 или закроют, или у него вконец рухнут рейтинги. Инстаграм долго уже не протянет, соцсеть умирает. На чем заработает Ксения? Боюсь, что она всё потратит», — резюмировала Лена Миро.

Как сообщал «Рамблер», Ксения Бородина с 2004 года вела телепроект «Дом-2» на телеканале ТНТ. Шоу закрыли в конце 2020 года. После этого зарплата Бородиной на ТНТ сократилась вдвое. За работу в шоу «Бородина против Бузовой» Ксения, по данным СМИ, получает чуть больше миллиона рублей в месяц. Отмечается, что примерно такую же сумму Бородина может заработать, разместив три рекламных поста в своем Instagram.