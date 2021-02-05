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Москва

Эксперты завершили оценку стоимости имущества Петросяна и Степаненко 

Вероника Полынина 30 минут назад
Эксперты оценили стоимость имущества Петросяна и Степаненко
Фото: официальный сайт Евгения Петросяна
Оценка стоимости совместно нажитого имущества юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко завершена.
Хамовнический суд Москвы получил результаты оценки и возобновил производство по иску о разделе имущества, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Петросяна Сергея Жорина.

«Экспертиза завершена, дело возобновлено», — заявил Жорин.

Как писал «Рамблер», Хамовнический суд расторг брак Петросяна и Степаненко еще в ноябре 2018 года. При этом процесс раздела имущества не был завершен из-за отсутствия финальной оценки совместного имущества бывших супругов. Экспертиза заняла почти два года — ее назначили в марте 2019 года.
Адвокаты с обеих сторон заявляли, что готовы поделить все пополам, но не сошлись на том, какие именно активы кому отойдут.
Дата следующего заседания назначена на 11 марта.
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Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Сергей Жорин , Евгений Петросян , РИА Новости
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