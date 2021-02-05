Эксперты оценили стоимость имущества Петросяна и Степаненко

«Экспертиза завершена, дело возобновлено», — заявил Жорин.

Как писал «Рамблер», Хамовнический суд расторг брак Петросяна и Степаненко еще в ноябре 2018 года. При этом процесс раздела имущества не был завершен из-за отсутствия финальной оценки совместного имущества бывших супругов. Экспертиза заняла почти два года — ее назначили в марте 2019 года.

Адвокаты с обеих сторон заявляли, что готовы поделить все пополам, но не сошлись на том, какие именно активы кому отойдут.

Дата следующего заседания назначена на 11 марта.