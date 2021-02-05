Рэпер из Британии захотел детей от экс-солистки «Серебра» 

Рэпер из Великобритании Slowthai, настоящее имя которого Тайрон Фрэмптон признался, что хочет детей от экс-солистки российской музыкальной группы «Серебро» Кати Кищук.

В беседе с ES Magazine музыкант сказал также, что желает сделать детство своих детей похожим на свое, сообщает « Московский комсомолец ».

О помолвке звездная пара сообщила летом прошлого года. Известно, что возлюбленные жили вместе с мамой рэпера во время изоляции. Теперь певица и рэпер желают создать семью.