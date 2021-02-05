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Рэпер из Британии захотел детей от экс-солистки «Серебра» 

Моя Москва.онлайн 1 час назад
Рэпер из Британии захотел детей от экс-солистки «Серебра»
Фото: Instagram
Рэпер из Великобритании Slowthai, настоящее имя которого Тайрон Фрэмптон признался, что хочет детей от экс-солистки российской музыкальной группы «Серебро» Кати Кищук.
В беседе с ES Magazine музыкант сказал также, что желает сделать детство своих детей похожим на свое, сообщает «Московский комсомолец».
О помолвке звездная пара сообщила летом прошлого года. Известно, что возлюбленные жили вместе с мамой рэпера во время изоляции. Теперь певица и рэпер желают создать семью.
Ранее сообщалось, что Звезда шоу «Пацанки» Настя Петрова стала участницей «Последнего героя».
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Шоу-бизнес , Московский комсомолец , Великобритания
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