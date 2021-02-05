Поборовший COVID Светлаков пожаловался на усталость

Телеведущий и актер Сергей Светлаков рассказала о последствиях заболевания коронавирусом.

По его словам, спустя несколько месяцев после выздоровления он продолжает ощущать отголоски болезни.

«Хочу сказать, что последствия не уходят, вкус и цвет вернулись, но присутствует постоянная усталость и депрессивность», — сказал он «Телепрограмме».

Артист отметил, что после болезни у него изменились вкусовые пристрастия: теперь ему всегда хочется еды «с резким вкусом».

«Я столько съел в этот период квашенной капусты, майонеза, кетчупа, огурцов соленых, сколько за всю жизнь не съел», — признался Светлаков.

«Рамблер» писал, что в конце ноября Сергей Светлаков был госпитализирован в больницу с коронавирусной пневмонией. Юморист жаловался на самочувствие и опубликовал в соцсетях видео, на котором по шахте едет вагончик, мрачные картинки все время сменяют друг друга и сложно понять, где верх, а где низ.