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Москва

Поборовший COVID Светлаков пожаловался на постоянную усталость 

Вероника Полынина 1 час назад
Поборовший COVID Светлаков пожаловался на усталость
Фото: РИА Новости
Телеведущий и актер Сергей Светлаков рассказала о последствиях заболевания коронавирусом.
По его словам, спустя несколько месяцев после выздоровления он продолжает ощущать отголоски болезни.

«Хочу сказать, что последствия не уходят, вкус и цвет вернулись, но присутствует постоянная усталость и депрессивность», — сказал он «Телепрограмме».

Артист отметил, что после болезни у него изменились вкусовые пристрастия: теперь ему всегда хочется еды «с резким вкусом».

«Я столько съел в этот период квашенной капусты, майонеза, кетчупа, огурцов соленых, сколько за всю жизнь не съел», — признался Светлаков.

«Между жизнью и смертью»: Светлаков госпитализирован с COVID
«Рамблер» писал, что в конце ноября Сергей Светлаков был госпитализирован в больницу с коронавирусной пневмонией. Юморист жаловался на самочувствие и опубликовал в соцсетях видео, на котором по шахте едет вагончик, мрачные картинки все время сменяют друг друга и сложно понять, где верх, а где низ.

«Все время COVID в голове», — пояснил он.

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Шоу-бизнес , Сергей Светлаков
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