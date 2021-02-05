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Москва

Лолита пожаловалась на невыносимые условия 

penzainform.ru 29 минут назад
Лолита пожаловалась на невыносимые условия во время пандемии
Фото: РИА Новости
Лолита Милявская высказалась о ситуации с концертами и работы во время пандемии коронавируса. Артистка считает, что ситуация не стала лучше.
Звезда в негодовании. Она отметила, что сфера шоу-бизнеса оживать еще не стала.

"Чуть лучше стало для театров, потому что играть на 25% совсем тяжело", — заявила певица.

Лолита Милявская добавила, что играть на 50% зрителей чуть лучше, но для любого артиста это психологически невыносимо.
Также знаменитость обратила внимание на то, что гастроли теперь вообще невыгодный способ заработка. Перевезти весь состав — это огромные деньги, к которым прибавляются еще и траты на необходимые тесты на коронавирус.
По словам исполнительницы, любая перевозка коллектива на гастроли делает немыслимую цену на билеты. Лолита Милявская отметила, что сейчас период еще называется "посидим без работы", но это только о тех, кто может себе такое позволить.
А вот на личном фронте у певицы все хорошо. Как писали "Дни.ру", ранее Лолита Милявская рассказала о новом замужестве в эфире шоу "Новогодняя маска". Тогда Филипп Киркоров, который не узнал певицу, выступающую в костюме подарка, отметил, что певица преобразилась из-за влюбленности.

"Вообще-то, я уже замужем!", — сказала артистка.

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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Лолита Милявская
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