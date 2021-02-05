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Сын Кобзона зарегистрирует товарный знак «Вдова Кобзон» 

Вероника Полынина 41 минуту назад
Сын Кобзона зарегистрирует товарный знак «Вдова Кобзон»
Фото: РИА Новости
Андрей Кобзон, сын народного артиста СССР Иосифа Кобзона, подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Вдова Кобзон» для продажи алкогольной продукции. Об этом сообщает Super со ссылкой на данные «Спарк-Интерфакс».
На иностранный рынок продукция Кобзона-младшего будет поступать под названием Veuve Kobzon.
Сообщается, что в 2019 году Андрей Кобзон купил 15 гектаров земли недалеко от Новороссийска. На этой земле бизнесмен планировал заниматься виноделием.
Андрей Кобзон родился в 1974 году, окончил музыкальный институт в Голливуде. В прошлом ударник группы «Воскресение», затем — «Моральный кодекс», играл с музыкантами «Воскресения» Алексеем Романовым и Андреем Сапуновым. Затем стал бизнесменом; в 1990-е основал клуб «Джусто» и ресторан «Максим», является автором проектов нескольких ресторанов в центре Москвы. Также занимается недвижимостью.
Как сообщал «Рамблер», Иосиф Кобзон скончался в 2018 году на 81-м году жизни.
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Шоу-бизнес , Иосиф Кобзон , Андрей Сапунов , Алексей Романов , Роспатент
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