Сын Кобзона зарегистрирует товарный знак «Вдова Кобзон» 

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Андрей Кобзон, сын народного артиста СССР Иосифа Кобзона , подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Вдова Кобзон» для продажи алкогольной продукции. Об этом сообщает Super со ссылкой на данные «Спарк-Интерфакс»

На иностранный рынок продукция Кобзона-младшего будет поступать под названием Veuve Kobzon.

Сообщается, что в 2019 году Андрей Кобзон купил 15 гектаров земли недалеко от Новороссийска. На этой земле бизнесмен планировал заниматься виноделием.

Андрей Кобзон родился в 1974 году, окончил музыкальный институт в Голливуде. В прошлом ударник группы «Воскресение», затем — «Моральный кодекс», играл с музыкантами «Воскресения» Алексеем Романовым Андреем Сапуновым . Затем стал бизнесменом; в 1990-е основал клуб «Джусто» и ресторан «Максим», является автором проектов нескольких ресторанов в центре Москвы. Также занимается недвижимостью.

Как сообщал «Рамблер», Иосиф Кобзон скончался в 2018 году на 81-м году жизни.