Дава жестко унизил Бузову в Instagram 

Дава Манукян после расставания с Ольгой Бузовой начал отталкивать подписчиков в социальных сетях странным контентом. То он заливает историю, где трогает скульптуру нагого женского тела (при этом на stories виднеется надпись «Когда давно без кекса», что опять же, по мнению фолловеров является хайпом на расставании с девушкой), то вовсе постит не совсем понятное видео с упоминанием имени Ольги.

«За несколько лет Ольга превратилась из роковой красотки в грязную голодную бомжиху и вместо мужчин окружила себя кошками и собаками», — говорит закадровый голос в то время, как Дава снимает себя и своих компаньонов в кафе с фильтром, делающим из смотрящего в камеру неопрятного человека с опухшим лицом, выбитыми зубами и синяками.

Несмотря на то, что фамилии «Бузова» не прозвучало, защитники певицы сразу же сделали вывод, что речь шла именно о ней. Это косвенно подтверждает тот факт, что Дава удалил stories практически сразу же после публикации.

«Ни разу не сомневалась, что у него без Бузовой наступит период загнивания в «КАРЬЕРЕ» если можно назвать съемку глупых видео КАРЬЕРОЙ. Собирает последние крошки от хлеба и еще пытается залезть в последний вагон, чтобы хоть немного обратить на себя внимание. Противно!» — с неприязнью высказалась девушка, занявшая сторону Ольги в данном конфликте.