Экс-сотрудница раскрыла размер зарплаты Малахова

Бывший администратор программы «Прямой Эфир» заявила, что телеведущий Андрей Малахова получает за один выпуск около 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Popcake.

По словам собеседницы портала, она уволилась, так как была недовольна разницей в зарплатах.

«Обидно, когда ведущий получает за один выпуск 300 тысяч рублей. Сами понимаете, сколько в месяц выходит, а ты в месяц — 30 тысяч рублей, и экономишь на всём», — заявила она.

Как писал «Рамблер», летом 2017 года Малахов покинул программу «Пусть говорят» и «Первый канал» ради собственного шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на «России-1». Ведущий рассказывал, что причиной его ухода стало желание самостоятельно принимать решения. Он заявил, что хочет «расти, стать продюсером» и самостоятельно определять темы для своей программы.