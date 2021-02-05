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Москва

300 тысяч за один выпуск: раскрыт размер зарплаты Малахова 

Мария Иванова 30 минут назад
Экс-сотрудница раскрыла размер зарплаты Малахова
Фото: Instagram
Бывший администратор программы «Прямой Эфир» заявила, что телеведущий Андрей Малахова получает за один выпуск около 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Popcake.
По словам собеседницы портала, она уволилась, так как была недовольна разницей в зарплатах.

«Обидно, когда ведущий получает за один выпуск 300 тысяч рублей. Сами понимаете, сколько в месяц выходит, а ты в месяц — 30 тысяч рублей, и экономишь на всём», — заявила она.

Как писал «Рамблер», летом 2017 года Малахов покинул программу «Пусть говорят» и «Первый канал» ради собственного шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на «России-1». Ведущий рассказывал, что причиной его ухода стало желание самостоятельно принимать решения. Он заявил, что хочет «расти, стать продюсером» и самостоятельно определять темы для своей программы.
В интервью Ксении Собчак Малахов говорил, что на «Первом канале» он получал 50 тысяч долларов в месяц (по курсу на начало февраля 2021-го — около 3,8 миллиона рублей). На «России-1», по его словам, у него «равносильная зарплата».
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Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Ксения Собчак
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