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Краско решил подать в суд за ложь о внебрачной дочери 

News.ru 34 минуты назад
Краско решил подать в суд за ложь о внебрачной дочери
Фото: РИА Новости
Иван Краско подаст в суд на журналистов, которые приписали ему внебрачную дочь.
Найдите уже какого-то другого мальчика для битья, которому нужен подобный пиар, мне это осточертело, мне это не нужно. Остановить ту вакханалию я решил через суд. Церемониться с негодяями не собираюсь. Я в глаза не видел псевдожурналиста, который написал подобный бред! Всё. Разговор окончен, — сказал Краско порталу Sobesednik.ru.

Кроме того, артист отметил, что если он и заключит с кем-то брак, то только с матерью своих младших сыновей — Ивана и Фёдора — Натальей.

Только с ней я готов вступить снова в брак. Наташеньку я люблю, прямо всем это заявляю. Она настоящая женщина, мать и хозяйка, — сказал Краско.
Ранее NEWS.ru писал, что СМИ сообщили о рождении у 90-летнего Краско шестого ребёнка. Якобы дочь родилась 4 декабря 2020 года.
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Шоу-бизнес , Иван Краско , ИД "Собеседник"
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