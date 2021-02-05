Калашникова рассказала о войне с Борисовой из-за «мужика» 

Актриса Анна Калашникова заявила, что они с телеведущей Даной Борисовой не поделили мужчину и теперь воюют на ток-шоу. Об этом она рассказала в интервью YouTube-шоу «Алена, блин!».
«Она все время ко мне цепляется, говорит, что какого-то мужика я у нее увела», — заявила Калашникова.
По словам Калашниковой, Борисова даже посвятила этой теме отдельную передачу, где утверждала, что актриса осаждала ее мужчину, «писала ему и напрашивалась». При этом сама телеведущая, по словам Калашниковой, ведет себя неадекватно.
«Ничего, что она мне свои сиськи-письки присылает? С какой целью, биполярочка у неё. Она очень добрый человек, она когда приходит в себя — вроде нормальная», — заявил актриса.
По словам Калашниковой, когда она спрашивает у Борисовой, зачем та присылает ей интимные фото, Борисова отказывается отвечать и зовет «разобраться на ток-шоу».
Как сообщал «Рамблер», ранее Борисова провела несколько месяцев в реабилитационном центре в Таиланде, куда ее отправили ведущий Андрей Малахов и глава Национального антинаркотического союза Никита Лушников.
Ведущая рассказывала, что начала пить и принимать наркотики, так как не любила себя и была недовольна своей внешностью. Она сумела справиться с зависимостью и теперь помогает людям с похожими проблемами.