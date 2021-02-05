Степаненко и Петросян закончили подсчет совместного имущества

Прения о совместно нажитых богатствах экс-супруги начали еще до подачи заявления на развод. Экспертиза, которая фиксировала все движимое и недвижимое имущество артистов, завершилась только сейчас, спустя один год и девять месяцев.

"Заключение экспертизы по делу о разделе имущества между Евгением Вагановичем Петросяном и Еленой Григорьевной Степаненко нам передали только что. Заключение проводило Министерство юстиции Российской Федерации. Поскольку описывать и оценивать пришлось очень много всего, привлекали экспертов сторонних организаций", — рассказал пресс-секретарь столичного Хамовнического районного суда изданию "Собеседник".

Заключение заняло целых 500 листов. Сначала с ним должен ознакомиться судья по делу о разделе имущества юмористов, а потом оно попадет в распоряжение адвокатов с обеих сторон. О результатах этой долгой истории будет известно после финального судебного заседания, которое пока не назначено.