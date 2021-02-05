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Москва

Минюст закончил оценку баснословных богатств Степаненко и Петросяна 

Слово и Дело 1 час назад
Степаненко и Петросян закончили подсчет совместного имущества
Фото: РИА Новости
Юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко, которые развелись в 2018 году, наконец закончили подсчет имущества для раздела между собой.
Прения о совместно нажитых богатствах экс-супруги начали еще до подачи заявления на развод. Экспертиза, которая фиксировала все движимое и недвижимое имущество артистов, завершилась только сейчас, спустя один год и девять месяцев.

"Заключение экспертизы по делу о разделе имущества между Евгением Вагановичем Петросяном и Еленой Григорьевной Степаненко нам передали только что. Заключение проводило Министерство юстиции Российской Федерации. Поскольку описывать и оценивать пришлось очень много всего, привлекали экспертов сторонних организаций", — рассказал пресс-секретарь столичного Хамовнического районного суда изданию "Собеседник".

Заключение заняло целых 500 листов. Сначала с ним должен ознакомиться судья по делу о разделе имущества юмористов, а потом оно попадет в распоряжение адвокатов с обеих сторон. О результатах этой долгой истории будет известно после финального судебного заседания, которое пока не назначено.
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Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Евгений Петросян , Минюст РФ , ИД "Собеседник"
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