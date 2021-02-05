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52-летняя Кайли Миноуг впервые выходит замуж 

Мир24 1 час назад
52-летняя Кайли Миноуг приготовилась выйти замуж
Фото: «Мир 24» / Елизавета Шагалова
В британской прессе появилась информация, что австралийская певица Кайли Миноуг снова собралась под венец. Ее предыдущие отношения не увенчались успехом, один раз она даже чуть было не вышла замуж. Но на этот раз у нее все серьезно с топ-менеджером GQ, сообщает британское издание Mirror.
После череды романов в 2016 году она находилась в длительных отношениях и планировала выйти замуж за актера Джошуа Сасса. Но выяснилось, что бойфренд ей неверен, и помолвка была расторгнута. С 2018 года певица встречается с британским топ-менеджером GQ Полом Соломонсом, который младше ее на шесть лет.
В СМИ появилась информация от людей, близких к Миноуг, что пара собирается пожениться. Однако, представитель звезды отрицает это, заявляя, что им итак хорошо вместе.
Напомним, недавно стало известно, что голливудская актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за своего телохранителя. А в январе певица Лолита Милявская призналась, что вышла замуж в шестой раз.
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Джошуа Сасс , Памела Андерсон
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