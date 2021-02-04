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Москва

Корчевников признался, что встречался с моделями 

Елена Прошина 1 час назад
Борис Корчевников рассказал о романах с моделями
Фото: РИА Новости
Телеведущий Борис Корчевников в последнем выпуске программы «Судьба человека» заявил, что у него есть опыт встреч с незамужними манекенщицами. При этом он назвал модельный бизнес «грязным».
Дискуссия о моделях у Корчевникова завязалась со звездой фильма «Гардемарины, вперед!» актером Владимиром Шевельковым. Артист рассказал, что его супруга Ирина — профессиональная модель. Телеведущий отметил, что манекенщицы зачастую находятся под давлением, поскольку мужчины постоянно пытаются затащить их в постель. В ответ Шевельков поинтересовался, как сам Корчевников относится к девушкам модельной внешности. Журналист признался, что они ему нравятся. Более того, он несколько раз пытался завязать с ними отношения.

«Те, с кем я ужинал, были не замужем», — уточнил Корчевников, не уточнив, чем всё закончилось.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что ведущий программы «Судьба человека» убежденный холостяк Борис Корчевников был женат на актрисе Анне Сесиль Свердловой. Пара развела после 8 лет отношений. Об этом журналистам рассказал диктор Владимир Березин. По его словам, он присутствовал на свадьбе телезвезды. Диктор заявил, что знает о причинах расставания пары, но оглашать их не стал, поскольку, по его словам, «это не его жизнь». Примечательно, что телеведущий до сих пор отрицает брак с артисткой.
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Шоу-бизнес , Борис Корчевников , Владимир Шевельков , Владимир Березин
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