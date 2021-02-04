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Москва

Народный артист России нелестно отозвался о Машкове 

Елена Прошина 1 час назад
Актер Юрий Назаров нелестно отозвался о Владимире Машкове
Фото: РИА Новости
Актер Юрий Назаров в эфире программы «Антонимы» жестко высказался о коллеге по цеху Владимире Машкове. Он заявил, что артист пользуется своим статусом популярного актера, чтобы получать желаемое.
Назаров признался, что его мнение сформировано на основе слов его дочери, которой доводилось общаться с Машковым. Ведущий программы журналист Антон Красовский поинтересовался, является ли актер в глазах собеседника «убийцей, насильником и вором». Назаров отметил, что Машков очернил свое имя вещами «поскуднее насилия». Что именно произошло между актером и дочерью Назарова, в программе не прозвучало. Народный артист РФ отделался лишь короткими ремарками.

« (Машков) врал, завлекал», — пояснил актер.

По его словам, Машков регулярно пользуется своим статусом, чтобы получать то, что хочет. Назаров отметил, что очень плохо к нему относится.
Ранее, как сообщал «Рамблер», худрук театра имени Вахтангова Римас Туминас назвал Владимира Машкова «средним актером», который несправедливо считается «гением». По его словам, артист обладает «весьма скудным потенциалом и берет только техничностью, которой обучился у Олега Табакова, не привнеся в нее ни души, ни ума, ни сострадания».
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Владимир Машков , Римас Туминас , Антон Красовский , Юрий Назаров , Олег Табаков
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