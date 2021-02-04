Актер Юрий Назаров нелестно отозвался о Владимире Машкове

Назаров признался, что его мнение сформировано на основе слов его дочери, которой доводилось общаться с Машковым. Ведущий программы журналист Антон Красовский поинтересовался, является ли актер в глазах собеседника «убийцей, насильником и вором». Назаров отметил, что Машков очернил свое имя вещами «поскуднее насилия». Что именно произошло между актером и дочерью Назарова, в программе не прозвучало. Народный артист РФ отделался лишь короткими ремарками.

« (Машков) врал, завлекал», — пояснил актер.

По его словам, Машков регулярно пользуется своим статусом, чтобы получать то, что хочет. Назаров отметил, что очень плохо к нему относится.