Анна Калашникова рассказала об алчности Прохора Шаляпина

По словам Калашниковой, когда они начали встречаться с Шаляпиным, она уже знала, что беременна от другого. Однако певец заявил, что хочет ребенка и готов назвать его своим. Однако затем, на ток-шоу, «ее подставил».

«Деньги, все деньги. Алчность. Ему так нужно было…Я поверила, что он хочет, чтобы у нас был ребенок, что он хочет жениться. Я влюбилась в него», — заявила она.

Певица рассказала, что ее родителей Шаляпин уверял, что запишет ребенка на себя и женится на Калашниковой. Однако потом пошел на шоу за «огромные деньги» и начал выяснять, от кого ребенок, делать тесты ДНК.