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Москва

Калашникова рассказала о предательстве Шаляпина 

Елена Прошина 1 час назад
Анна Калашникова рассказала об алчности Прохора Шаляпина
Фото: РИА Новости
Светская львица Анна Калашникова заявила, что их отношения с Прохором Шаляпиным не были «пиаром», однако алчность артиста погубила их союз. Об этом она заявила в YouTube-шоу «Алена, блин!».
По словам Калашниковой, когда они начали встречаться с Шаляпиным, она уже знала, что беременна от другого. Однако певец заявил, что хочет ребенка и готов назвать его своим. Однако затем, на ток-шоу, «ее подставил».

«Деньги, все деньги. Алчность. Ему так нужно было…Я поверила, что он хочет, чтобы у нас был ребенок, что он хочет жениться. Я влюбилась в него», — заявила она.

Певица рассказала, что ее родителей Шаляпин уверял, что запишет ребенка на себя и женится на Калашниковой. Однако потом пошел на шоу за «огромные деньги» и начал выяснять, от кого ребенок, делать тесты ДНК.
Как сообщал «Рамблер», ранее Калашникова заявила, что приняла предложение своего возлюбленного бизнесмена Ивана Семенова и готовится к свадьбе.
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Шоу-бизнес , Анна Калашникова , Прохор Шаляпин , Иван Семенов
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