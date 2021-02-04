Муцениеце рассказала о нежелании детей общаться с Прилучным 

Актриса Агата Муцениеце в YouTube-шоу MamBook заявила, что их общие с Павлом Прилучным дети не хотят общаться с родным отцом. Актер обвиняет экс-супругу, что она настраивает сына и дочь против него.

Отношение к Прилучному со стороны Мии и Тимофея изменилось после семейных скандалов. Сильнее всего дети испугались отца, отметила Муцениеце, когда он поднял на нее руку, отобрал телефон и попытался выгнать из дома. На сегодняшний день пара находится в разводе, ссоры между актерами в прошлом, но мальчик и девочка не горят желанием общаться с Прилучным. Особенно это касается телефонных разговоров.

«Ни один из них не хочет звонить», — отметила артистка.

Несмотря на то, что экс-супруг обвиняет ее в том, что она настраивает детей против него, Муцениеце уверяет в обратном: она постоянно просит Тимофея и Мию позвонить отцу. При этом, когда они соглашаются, то закрываются в комнате, чтобы их никто не слышал, отметила актриса. По ее мнению, таким образом дети пытаются адаптироваться к новой реальности, в которой родители не живут вместе.

Летом прошлого года, как сообщал «Рамблер», Павел Прилучный продемонстрировал подписчикам в Instagram, как трепетно относится к своим наследникам. Он опубликовал снимок, на котором изображена дочь Мия, мирно спящая рядом, обхватив его руку. Актер посчитал ситуацию очень милой, поэтому решил поделиться ей с подписчиками. Пользователи живо отреагировали на снимок, умилившись отцовскому счастью Прилучного. Одни назвали 4-летнюю девочку «зайкой», на которую «смотреть одно удовольствие». Другие посетовали, что на фото не хватает Муцениеце, выразив таким образом сожаление о звездном разводе.