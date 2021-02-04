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Как живет бывший муж Веры Брежневой? 

Елена Прошина 47 минут назад
Бывший муж Веры Брежневой стал многодетным отцом
Фото: РИА Новости
Бывший муж певицы Веры Брежневой бизнесмен Михаил Киперман счастливо женат и стал многодетным отцом. Об этом пишет "Экспресс газета".
Издание, напомнило, что Брежнева и Киперман поженились в 2006 году. При этом, когда пара познакомилась, бизнесмен был женат. Родители противились браку певицы и предпринимателя, однако они настояли на своем, и Киперман удочерил Соню — дочь Брежневой от первого брака. Через три года после свадьбы у супругов родилась общая дочь Сара. Однако в 2012 году Брежнева и Киперман расстались.
Через два года Михаил Киперман вновь женился на девушке в два раза моложе себя — Алене Гайваненко. Жена родила ему сыновей Моисея-Льва и Бенжамина и дочь Симону.
Пара живет за границей, дочь Брежневой нашла общий язык с семьей отца и часто гостит у него.
«Рамблер» писал, что ранее дочь певицы Веры Брежневой 19-летняя Соня Киперман опубликовала архивное фото с мамой в честь дня ее рождения. Сама артистка написала в Instagram, что встречает «свои 39 в лучшем состоянии, в идеальном настроении, с прекрасными людьми».
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Шоу-бизнес , Вера Брежнева , Соня Киперман , Экспресс-газета
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