Бывший муж Веры Брежневой стал многодетным отцом

Издание, напомнило, что Брежнева и Киперман поженились в 2006 году. При этом, когда пара познакомилась, бизнесмен был женат. Родители противились браку певицы и предпринимателя, однако они настояли на своем, и Киперман удочерил Соню — дочь Брежневой от первого брака. Через три года после свадьбы у супругов родилась общая дочь Сара. Однако в 2012 году Брежнева и Киперман расстались.

Через два года Михаил Киперман вновь женился на девушке в два раза моложе себя — Алене Гайваненко. Жена родила ему сыновей Моисея-Льва и Бенжамина и дочь Симону.

Пара живет за границей, дочь Брежневой нашла общий язык с семьей отца и часто гостит у него.