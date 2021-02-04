Рудковскую обвинили в издевательствах над сыном

Видеозапись одной из тренировок сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александра вызвала возмущение у пользователей Instagram, обвинивших мать в издевательствах над ребенком.
На видео, появившемся в аккаунте Александра Плющенко, он занимается растяжкой. Происходящее снимала мать юного спортсмена Яна Рудковская.
Пользователи соцсети восхитились трудолюбием мальчика и упрекнули Рудковскую.
«Почему-то от этого видео хочется грустить…», — отметила lkamilall.
«Герой. Но грустно почему то. Смотреть тяжело», — заявила
kuzina9767.
«Бедный, а мама там ржёт за кадром…», — заявила rozik_ro.
А пользователь с ником s_zara_ попросил Александра Плющенко поберечь свое здоровье, в частности суставы.
Как сообщал «Рамблер», ранее Александр Плющенко пожаловался, что мама заставляет его постоянно сниматься в роликах для Instagram, а ему это не нравится. При этом восьмилетний мальчик подчеркнул, что мечтает стать олимпийским чемпионом и обойти своего отца (Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию), очень любит тренироваться и делает это шесть дней в неделю по пять часов в день.