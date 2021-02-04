Рудковскую обвинили в издевательствах над сыном

На видео, появившемся в аккаунте Александра Плющенко, он занимается растяжкой. Происходящее снимала мать юного спортсмена Яна Рудковская.

Пользователи соцсети восхитились трудолюбием мальчика и упрекнули Рудковскую.

«Почему-то от этого видео хочется грустить…», — отметила lkamilall.

«Герой. Но грустно почему то. Смотреть тяжело», — заявила

kuzina9767.

«Бедный, а мама там ржёт за кадром…», — заявила rozik_ro.

А пользователь с ником s_zara_ попросил Александра Плющенко поберечь свое здоровье, в частности суставы.

Как сообщал «Рамблер», ранее Александр Плющенко пожаловался, что мама заставляет его постоянно сниматься в роликах для Instagram, а ему это не нравится. При этом восьмилетний мальчик подчеркнул, что мечтает стать олимпийским чемпионом и обойти своего отца (Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию), очень любит тренироваться и делает это шесть дней в неделю по пять часов в день.