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Москва

«Смотреть тяжело»: Рудковскую обвинили в издевательствах над сыном 

Елена Прошина 1 час назад
Рудковскую обвинили в издевательствах над сыном
Фото: ТАСС
Видеозапись одной из тренировок сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александра вызвала возмущение у пользователей Instagram, обвинивших мать в издевательствах над ребенком.
На видео, появившемся в аккаунте Александра Плющенко, он занимается растяжкой. Происходящее снимала мать юного спортсмена Яна Рудковская.
Пользователи соцсети восхитились трудолюбием мальчика и упрекнули Рудковскую.

«Почему-то от этого видео хочется грустить…», — отметила lkamilall.

«Герой. Но грустно почему то. Смотреть тяжело», — заявила

kuzina9767.

«Бедный, а мама там ржёт за кадром…», — заявила rozik_ro.

А пользователь с ником s_zara_ попросил Александра Плющенко поберечь свое здоровье, в частности суставы.
Как сообщал «Рамблер», ранее Александр Плющенко пожаловался, что мама заставляет его постоянно сниматься в роликах для Instagram, а ему это не нравится. При этом восьмилетний мальчик подчеркнул, что мечтает стать олимпийским чемпионом и обойти своего отца (Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию), очень любит тренироваться и делает это шесть дней в неделю по пять часов в день.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Александр Плющенко , Евгений Плющенко
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