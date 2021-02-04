Лолита отказалась работать в созданных пандемией условиях

«Ничего не стало оживать. Чуть лучше стало для театров, потому что играть на 25% совсем тяжело. Играть на 50% зрителей чуть лучше, но психологически это невыносимо для любого артиста», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».