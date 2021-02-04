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Москва

Билан заявил о нежелании возвращаться в РФ из отпуска 

Вероника Полынина 1 час назад
Билан заявил о нежелании возвращаться в Россию из отпуска
Фото: Instagram
Дима Билан не хочет возвращаться в Москву после месячного отдыха на Мальдивах. Об этом он рассказал в интервью «Московскому комсомольцу».
По словам Билана, в Москве у него не получается писать новую музыку, поэтому он намерен отправиться за вдохновением на африканский континент.

«Дело в том, что в Москве у меня не получается писать музыку, а если уезжаю, то пишется очень хорошо. Я пишу электронную музыку, наверное, для кого-то странную, но для меня интересную. И надеюсь, что Африка — именно тот континент, который подскажет мне какой-то внутренний ритм», — объяснил музыкант.

Билан признался, что постоянно ищет что-то новое. К примеру, во время отдыха на Мальдивах он постригся налысо. По его словам, прически — это отражение его переживаний и поисков себя.
Ранее, как писал «Рамблер», журналисты выяснили, что большинство звезд отечественного шоу-бизнеса во время новогодних каникул отдыхали на Мальдивах. На островах побывал Дима Билан, Ольга Бузова и Дава Манукян, Ксения Бородина, Влад Топалов, Николай Басков и др.
Видео дня. Ксения Бородина оскорбила россиян с маленькой зарплатой
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Шоу-бизнес , Влад Топалов , Николай Басков , Дима Билан , Ксения Бородина , Ольга Бузова , Московский комсомолец
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