Билан заявил о нежелании возвращаться в Россию из отпуска

По словам Билана, в Москве у него не получается писать новую музыку, поэтому он намерен отправиться за вдохновением на африканский континент.

«Дело в том, что в Москве у меня не получается писать музыку, а если уезжаю, то пишется очень хорошо. Я пишу электронную музыку, наверное, для кого-то странную, но для меня интересную. И надеюсь, что Африка — именно тот континент, который подскажет мне какой-то внутренний ритм», — объяснил музыкант.

Билан признался, что постоянно ищет что-то новое. К примеру, во время отдыха на Мальдивах он постригся налысо. По его словам, прически — это отражение его переживаний и поисков себя.