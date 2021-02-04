Суд возобновил раздел имущества Петросяна и Степаненко 

Хамовнический суд Москвы получил результаты экспертизы по оценке имущества юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко и возобновил производство по иску о его разделе, сообщил РИА Новости адвокат Петросяна Сергей Жорин.
Оценка стоимости имущества заняла почти два года — ее назначили в марте 2019-го и поручили госцентру при Минюсте. Хамовнический суд расторг брак юмористов 16 ноября 2018 года, после чего бывшим супругам осталось урегулировать лишь вопрос о разделе собственности. Адвокаты с обеих сторон заявляли, что готовы поделить все пополам, но не сошлись на том, какие именно активы кому отойдут.
"Экспертиза завершена, дело возобновлено", — сказал адвокат.
По его словам, дата следующего заседания пока не назначена.
"Сегодня мы ознакомились с материалами экспертизы, отфотографировали их. Теперь нам надо их изучить и уточнить исковые требования с учетом новых цифр", — пояснил Жорин.
"Следующее судебное заседание суд назначил на 11 марта", — сказали в суде.
Петросян и Степаненко были женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко. Ранее она назвала развод "житейским делом" и предложила дождаться решения суда. При этом Петросян выразил надежду, что они придут к согласию и мирному разрешению вопроса.