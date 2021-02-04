Как писал «Рамблер», на днях Дмитрий Шепелев сообщил, что в ближайшем будущем станет отцом еще раз. Его возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова ждет ребенка. И Шепелев, и Тулупова уже воспитывают детей от предыдущих отношений. 7-летний Платон — сын телеведущего от певицы Жанны Фриске, которая умерла в 2015 году после продолжительной болезни.

После смерти Жанны Шепелев стал воспитывать сына самостоятельно, запретив ему общаться с бабушкой и дедушкой — родителями Фриске.

Владимир Копылов отреагировал на новость о том, что Шепелев снова станет отцом, словами «чтоб он сдох».

«Он меня и семью лишил всего в этой жизни! Я желаю ему, чтобы он сдох, а не того, чтобы знать, дети у него там или нет…», — отрезал отец Жанны Фриске в ответ на вопрос издания «Дни.ру».

Ранее мать Жанны Фриске призналась, что не видела внука Платона в течение пяти лет.