Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

«Он меня лишил всего»: Отец Жанны Фриске пожелал Шепелеву смерти 

Вероника Полынина 23 минуты назад
Отец певицы Жанны Фриске Владимир Копылов эмоционально отреагировал на новость о скором пополнении в семье бывшего зятя Дмитрия Шепелева.
Как писал «Рамблер», на днях Дмитрий Шепелев сообщил, что в ближайшем будущем станет отцом еще раз. Его возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова ждет ребенка. И Шепелев, и Тулупова уже воспитывают детей от предыдущих отношений. 7-летний Платон — сын телеведущего от певицы Жанны Фриске, которая умерла в 2015 году после продолжительной болезни.
После смерти Жанны Шепелев стал воспитывать сына самостоятельно, запретив ему общаться с бабушкой и дедушкой — родителями Фриске.
Шепелев станет отцом во второй раз
Владимир Копылов отреагировал на новость о том, что Шепелев снова станет отцом, словами «чтоб он сдох».

«Он меня и семью лишил всего в этой жизни! Я желаю ему, чтобы он сдох, а не того, чтобы знать, дети у него там или нет…», — отрезал отец Жанны Фриске в ответ на вопрос издания «Дни.ру».

Ранее мать Жанны Фриске призналась, что не видела внука Платона в течение пяти лет.
Комментарии
Шоу-бизнес , Владимир Копылов , Екатерина Тулупова , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
00:07
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
Происшествия Криминал
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
00:22
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
Происшествия Криминал
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
00:36
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
Шоу-бизнес
Украинские националисты штурмуют офис телеканала в Киеве
00:20
Украинские националисты штурмуют офис телеканала в Киеве
В мире Происшествия
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
00:40
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
Происшествия
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
00:35
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
Армия Войска
В Приморье под лед ушел целый автопарк
00:34
В Приморье под лед ушел целый автопарк
Происшествия
Россиянин пытался взорвать банкомат газовым баллоном
00:44
Россиянин пытался взорвать банкомат газовым баллоном
Происшествия Криминал
Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
00:28
Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
Происшествия
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
00:19
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение