«Многие спрашивают, как отнеслись наши дети к новости о предстоящем рождении. Мы начали издалека, стали узнавать у них, хотели бы они брата, сестру, или нет. Ответ по началу, конечно же, был: «Нет, спасибо, не надо, у нас все хорошо». После мы рассказали, что хотим еще детей. Мне кажется, со стороны мы выглядели как школьники в кабинете директора. Потом, при случае, обращали внимание на классные истории братьев и сестер в книгах или кино. Ну а потом сказали, что ждем. Кажется, первой реакцией было: «Серьезно?» Потом дети долго гоготали, пока строили коварные планы о том, как будут мучить младенца», — налегке рассказал Шепелев в личном блоге.