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Москва

Отец Жанны Фриске пожелал Шепелеву смерти, узнав о его будущем ребенке 

Popcake.tv 1 час назад
Владимир Фриске, отец обожаемой всеми певицы Жанны Фриске, не скрывает свою ненависть к бывшему зятю и при случае всегда высказывается о лицемерном и жестоком отношении избранника дочери ко всей его семье. Когда пресса попросила Владимира Борисовича прокомментировать новость о том, что у Дмитрия скоро родится еще один ребенок, он высказался достаточно эмоционально и резко.

«Он меня и семью лишил всего в этой жизни! Я желаю ему, чтобы он сдох, а не того, чтобы знать, дети у него там или нет…Он никогда не будет мягче, такой человек. Мне тяжело, понимаете? Когда у тебя есть частичка твоего ребенка, а тебе его не дают. Пусть рожает, что хочет делает… Меня вообще не интересует Шепелев, лишь мой внук!» — констатирует убитый горем отец и дедушка.

Сам Шепелев не реагирует на посылы отца Жанны и предпочитает делиться с подписчиками веселыми и бытовыми моментами своей жизни, будто его семейной жизни с исполнительницей и вовсе не было.
Шепелев станет отцом во второй раз

«Многие спрашивают, как отнеслись наши дети к новости о предстоящем рождении. Мы начали издалека, стали узнавать у них, хотели бы они брата, сестру, или нет. Ответ по началу, конечно же, был: «Нет, спасибо, не надо, у нас все хорошо». После мы рассказали, что хотим еще детей. Мне кажется, со стороны мы выглядели как школьники в кабинете директора. Потом, при случае, обращали внимание на классные истории братьев и сестер в книгах или кино. Ну а потом сказали, что ждем. Кажется, первой реакцией было: «Серьезно?» Потом дети долго гоготали, пока строили коварные планы о том, как будут мучить младенца», — налегке рассказал Шепелев в личном блоге.

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Комментарии 19
Шоу-бизнес , Видео , Жанна Фриске
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