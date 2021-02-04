Канье Уэст забрал у Ким Кардашьян 500 пар обуви

Американский рэпер Канье Уэст на фоне слухов о разводе со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян забрал из их дома 500 пар собственной обуви, передает портал Page Six.

Инсайдер заявил, что Канье Уэст взял не все вещи, а лишь некоторые, включая свою масштабную коллекцию кроссовок.

Утверждается, что Ким Кардашьян предварительно покинула особняк в Калабасасе вместе с сестрами, чтобы ее супруг мог забрать то, что посчитает нужным.

В январе в СМИ появились слухи о разводе Ким и Канье. В феврале поклонники заговорили о воссоединении супругов, увидев на ногах Ким Кардашьян тапочки бренда Yeezy, принадлежащего рэперу.