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Канье Уэст перед разводом забрал у Ким Кардашьян 500 пар обуви 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Канье Уэст забрал у Ким Кардашьян 500 пар обуви
Фото: Reuters
Американский рэпер Канье Уэст на фоне слухов о разводе со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян забрал из их дома 500 пар собственной обуви, передает портал Page Six.
Инсайдер заявил, что Канье Уэст взял не все вещи, а лишь некоторые, включая свою масштабную коллекцию кроссовок.
Утверждается, что Ким Кардашьян предварительно покинула особняк в Калабасасе вместе с сестрами, чтобы ее супруг мог забрать то, что посчитает нужным.
В январе в СМИ появились слухи о разводе Ким и Канье. В феврале поклонники заговорили о воссоединении супругов, увидев на ногах Ким Кардашьян тапочки бренда Yeezy, принадлежащего рэперу.
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Шоу-бизнес , Ким Кардашьян , Калабасас , США
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