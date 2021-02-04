Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Звезда «Гардемаринов» Владимир Шевельков заговорил о своем алкоголизме 

Экспресс газета 1 час назад
Шевельков опроверг слухи об алкоголизме
Фото: Кадр из фильма «Гардемарины, вперед!»
Звезда фильмов «Гардемарины, вперед!» и «Сердца трех» Владимир Шевельков в последние несколько лет не появлялся на публике. В Сети появилась информация о том, что якобы актер начал злоупотреблять алкоголем, поэтому и перестал сниматься. Отметим, что впервые слухи об алкоголизме актера начали появляться после того, как Шевельков отказался сниматься во второй части «Гардемаринов».
Владимир Шевельков, который совсем скоро отметит свой 60-летний юбилей, решил прокомментировать слухи о своей зависимости. Он сообщил в разговоре с Борисом Корчевниковым о том, что никогда много не пил. Он всегда вел здоровый образ жизни, так что ни о каком алкоголизме и речи быть не может. Актер объяснил, что мог выпить на праздниках, но после того, как переболел коронавирусом летом этого года, он окончательно отказался от любого алкоголя.

«Ну что вы, мне в мае будет 60, посмотрите на меня! Никогда не пил глобально. Я спортсмен, поэтому алкоголь для меня не существовал. Я, конечно, мог выпить немного, но сейчас даже такого нет. В августе заболел коронавирусом, с тех пор вообще не прикладываюсь к спиртному. Интересно, сколько смогу продержаться?!» — рассказал Владимир Шевельков на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Он также отметил, что до сих пор востребован в кино, однако тщательно выбирает роли.
Видео дня. Ксения Бородина оскорбила россиян с маленькой зарплатой
Экспресс газета: последние новости
Шпица отменила свадьбу из-за горя в семье Шпица отменила свадьбу из-за горя в семье Появилась информация о беременности Анастасии Ивлеевой Появилась информация о беременности Анастасии Ивлеевой Алла Иошпе умерла после разговора с Борисом Корчевниковым Алла Иошпе умерла после разговора с Борисом Корчевниковым
Комментарии
Шоу-бизнес , Владимир Шевельков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
00:28
Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
Происшествия
В Приморье под лед ушел целый автопарк
00:34
В Приморье под лед ушел целый автопарк
Происшествия
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
00:22
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
Происшествия Криминал
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
00:36
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
Шоу-бизнес
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
00:40
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
Происшествия
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
00:35
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
Армия Войска
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
00:07
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
Происшествия Криминал
Красноярец с газовым баллоном атаковал банкомат
00:44
Красноярец с газовым баллоном атаковал банкомат
Происшествия Криминал
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
00:19
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
Происшествия
Видео поздравления ветерана ВОВ десантниками
00:55
Видео поздравления ветерана ВОВ десантниками
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение