Шевельков опроверг слухи об алкоголизме

Звезда фильмов «Гардемарины, вперед!» и «Сердца трех» Владимир Шевельков в последние несколько лет не появлялся на публике. В Сети появилась информация о том, что якобы актер начал злоупотреблять алкоголем, поэтому и перестал сниматься. Отметим, что впервые слухи об алкоголизме актера начали появляться после того, как Шевельков отказался сниматься во второй части «Гардемаринов».

Владимир Шевельков, который совсем скоро отметит свой 60-летний юбилей, решил прокомментировать слухи о своей зависимости. Он сообщил в разговоре с Борисом Корчевниковым о том, что никогда много не пил. Он всегда вел здоровый образ жизни, так что ни о каком алкоголизме и речи быть не может. Актер объяснил, что мог выпить на праздниках, но после того, как переболел коронавирусом летом этого года, он окончательно отказался от любого алкоголя.

«Ну что вы, мне в мае будет 60, посмотрите на меня! Никогда не пил глобально. Я спортсмен, поэтому алкоголь для меня не существовал. Я, конечно, мог выпить немного, но сейчас даже такого нет. В августе заболел коронавирусом, с тех пор вообще не прикладываюсь к спиртному. Интересно, сколько смогу продержаться?!» — рассказал Владимир Шевельков на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Он также отметил, что до сих пор востребован в кино, однако тщательно выбирает роли.