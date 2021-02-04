«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов

Александр Плющенко запечатлел на видео свою тренировку, запись опубликована в Instagram-аккаунте юного спортсмена.
На кадрах восьмилетний сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской демонстрирует свою растяжку, которую он выполняет под руководством хореографа Галины Потдыковой.
Ролик с упражнениями напугал фанатов Плющенко-младшего. В комментариях к видео его тренировку назвали «адской» и посочувствовали ребенку.
«Грустно почему-то. Смотреть тяжело», «Бедный парнишка», «Ему нужно беречь суставы», — написали поклонники Гном Гномыча.