«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов

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Александр Плющенко запечатлел на видео свою тренировку, запись опубликована в Instagram-аккаунте юного спортсмена.

На кадрах восьмилетний сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской демонстрирует свою растяжку, которую он выполняет под руководством хореографа Галины Потдыковой.

Ролик с упражнениями напугал фанатов Плющенко-младшего. В комментариях к видео его тренировку назвали «адской» и посочувствовали ребенку.