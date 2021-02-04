Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Для «Дома-2» по ошибке хотели купить сталинскую высотку 

Lenta.ru и ещё 1 24 минуты назад
Для «Дома-2» по ошибке хотели купить сталинскую высотку
Фото: Олег Токарев / Wikimedia
Создатели телешоу «Дом-2» из-за ошибки в документах чуть было не купили одну из сталинских высоток в Москве — жилой дом на Кудринской площади. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Летом 2020 года компания «Солярис Промо Продакшн» хотела приобрести для своих нужд пристройку к легендарному зданию. Однако впоследствии выяснилось, что их адреса совпадают. Ни сам покупатель, ни продавец объекта «Высотка-Промоушен» об этом не знали.
Канал пишет, что из-за путаницы в документах Росреестр отказался их подписывать и инициировал проверку. После множества экспертиз и, как утверждает Mash, вмешательства Минкульта, было решено оставить адрес высотке. Пристройку обозначили как «владение 1», хоть она и находится в пределах дома, и оставили ее за «Солярис Промо Продакшн».
Ранее сообщалось, что трансляция «Дома-2», которая с 2004 года шла на канале ТНТ и была закрыта в конце 2020 года, возобновится на телеканале СТС Love. В обновленную версию реалити-шоу вернется часть участников из старого состава, также наберут новичков.
Видео дня. Ксения Бородина оскорбила россиян с маленькой зарплатой
Последние новости
В Хабаровске начали продавать бензин за 100 рублей и места в очереди на АЗС В Хабаровске начали продавать бензин за 100 рублей и места в очереди на АЗС Кремль заявил об отсутствии в России репрессий Кремль заявил об отсутствии в России репрессий Главреда «Медиазоны» и еще 27 человек отправили в восьмиместную камеру Главреда «Медиазоны» и еще 27 человек отправили в восьмиместную камеру
Комментарии
Шоу-бизнес , Минкультуры , Росреестр , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
00:28
Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
Происшествия
В Приморье под лед ушел целый автопарк
00:34
В Приморье под лед ушел целый автопарк
Происшествия
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
00:22
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
Происшествия Криминал
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
00:36
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
Шоу-бизнес
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
00:40
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
Происшествия
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
00:35
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
Армия Войска
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
00:07
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
Происшествия Криминал
Красноярец с газовым баллоном атаковал банкомат
00:44
Красноярец с газовым баллоном атаковал банкомат
Происшествия Криминал
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
00:19
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
Происшествия
Видео поздравления ветерана ВОВ десантниками
00:55
Видео поздравления ветерана ВОВ десантниками
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение