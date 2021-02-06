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«Ее сердце остановилось»: Сумишевский сообщил о смерти жены, с которой вместе попал в ДТП 

Teleprogramma.pro и ещё 4 3 часа назад
Жена певца Сумишевского умерла после ДТП
Фото: Instagram
Музыкант и его супруга угодили в аварию 29 января по пути на концерт.
Музыкант Ярослав Сумишевский, который исполняет песни в жанре шансон, в Instagram сообщил о смерти своей жены Натальи, вместе с которой он угодил в ДТП 29 января.

«Наташеньки больше нет с нами. Ее сердце остановилось».

Напомним, что Ярослав Сумишевский вместе с супругой попал в аварию под Красноярском. Они вместе ехали на концерт. За рулем в момент ДТП находился организатор мероприятия — глава регионального Союза десантников Александр Гуляков. Он выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автоцистерной. Сам Гуляков погиб на месте происшествия. Сумишевский отделался сотрясением мозга.

«Светлая память Наташеньке. Ярослав, держись!» «Мороз по коже. Мы скорбим вместе с вами», — отметили в комментариях пользователи.

Добавим, что врачи несколько дней отчаянно боролись за жизнь Натальи Сумишевской. Сам он призывал фанатов молиться за его любимую женщину и не терять надежды на ее выздоровление. К сожалению, медикам не удалось вернуть женщину к жизни.
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Комментарии 20
Шоу-бизнес , Красноярск , Красноярский Край
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