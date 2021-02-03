Риту Дакоту захвалили за фото в бикини 

Вчера она опубликовала на своей странице в этой социальной сети свой снимок в желтом бикини, белой рубашке с принтом, спущенной с левого плеча, с чем-то вроде банданы, повязанной на правом бедре, и неким фруктом в правой руке. В качестве геотега певица указала отель The Laguna на Бали.

«Просто хороший, счастливый денек с Федей и Мией. Празднуем жизнь в идеально красивом, тихом и уютном The Laguna. Нам так хорошо! Каждую минуту друг друга спрашиваем вслух: "Ну что ж так хорошо-то?". Сегодня я счастлива. Просто счастлива. Спасибо, небушко!» — написала она в подписи к фото.

В комментариях пользователи инстаграма назвали Дакоту красоткой, солнечной девочкой Ритой, замечательной девушкой, чьи поступки говорят, что душа у нее добрейшая. Они пожелали ей всего наилучшего и отметили, сколь сильно ей идет желтый цвет.