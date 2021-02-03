Бузова может стать инвалидом

Ольга Бузова может лишиться зрения, сообщает «Собеседник». Журналисты напомнили, что телеведущая с детства очень плохо видит.
Поводом для обсуждения недуга Бузовой стало выступление Гарика Мартиросяна на её 35-летии. Юморист отметил, что у него с недавних пор осложнился астигматизм. Журналисты напомнили, что у виновницы торжества тоже больше проблемы со зрением. Еще в детстве у будущей телеведущей диагностировали близорукость. Сегодня она вынуждена носить очки и контактные линзы «на минус семь». Исправить ситуацию можно с помощью операции, но медики не дают никаких гарантий, поэтому звезда не торопится ложиться под нож хирургов.
«После операции Ольга может и вовсе ослепнуть», — говорится в статье.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Бузова объявила о расставании с возлюбленным блогером Давидом Манукяном. Она написала на своей странице в Instagram, что теперь является «свободной девушкой», поскольку ее избранник «творит страшные и не понятные вещи». Артистка подчеркнула, что все еще его любит, но не может быть с ним. Бузова также попросила подписчиков не задавать вопросов о Манукяне и помочь ей «выжить», потому что в настоящее время ее сестра борется с последствиями инсульта, а бабушка лечится от рака. Позже в сториз Бузовой появился скриншот диалога из WhatsApp предположительно с Манукяном. В сообщении она предлагает блогеру рассказать о том, как он ее «бил, плевал в лицо и оскорблял».